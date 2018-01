Omal ajal Argentina jalgpallikoondisessegi kuulunud Lucas Viatri pühadeperiood möödus eriti traagiliselt. Nimelt lendas jõulude ajal ründajale näkku ilutulestiku rakett.

Penaroli hingekirja kuuluv 30aastane edurivimees on alates esimesest jõulupühast haiglas viibinud, pärast seda, kui ilutulestiku rakett teda näkku tabas.

Mehe nägu on saanud põletushaavu ja on täielikult üles paistetanud. Mõlemad kulmud on ära põlenud ning põletushaavu on saanud parem põsesarn ja vasak silmapealne.

"Lucas Viatri sai pürotehnikaõnnetuses kannatada, vigastades mõlemat silma. Hetkel viibib ta Buenos Aireses haiglaravil ja edasistel uuringutel, " kulges meeskonna pressiteade.



Oma karjääri peamisel Argentinas veetnud ründaja on kolmel korral esindanud ka kodumaa koondist. Lisaks on edurivimees pallinud Andres Operi kunagises koduklubis Shanghai Greenland Shenhuas. Hetkel kuulub 30aastane pallur Penaroli hingekirja.

Viatri vigastused. (Twitter @Roberto_Moar)