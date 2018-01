Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa FC Liverpool andis oma kodulehel teada, et üks meeskonna treeneritest Pepijn Lijnders lahkub oma praegusest ametist ning asub tööle Hollandi esiliigaklubis NEC Nijmegen.

Eelnevalt nii PSV Eindhovenis kui ka Portos ise jalgpalli mänginud hollandlane saabus Liverpooli 2014. aastal, kui ta palgati U16 meeskonna juhendajaks.

Kõigest aasta hiljem sai temast Jürgen Kloppi abiline, kui ta hakkas iganädalaselt koostama ülevaateid noormängijatest, et sakslasel oleks parem ülevaade Liverpooli akadeemias toimuvast. Just Lijndersi teeneks peetakse seda, et Kloppil on kasutada sellised andekad noormängijad nagu Trent Alexander-Arnold ja Ben Woodburn.

"Pepi lahkumisest rääkides valitseb minus praegu väga palju erinevaid emotsioone," sõnas Klopp klubi kodulehele antud usutluses. "Esiteks olen löödud, sest kaotan niivõrd väärtusliku liikme oma meeskonnast. Teisalt olen õnnelik, et tal on tekkinud selline võimalus. Me ei saa ta teel ees seista."



Hetkel Hollandi esiliigas teist kohta hoidev NEC loodab tulevaseks hooajaks taas kõrgliigasse naasta.