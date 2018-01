Prienai Vytautase peatreener Virginijus Šeškus, kes valmistub sel nädalal vastu võtma (kuri)kuulsaid Balli vendasid, tunnistas hiljuti antud usutluses, et oma mänguminutite pärast noored mängumehed muretsema ei pea hakkama.



50aastane peatreener tunnistas, et on vaadanud piisavalt YouTube'i klippe mõlemas Ballist, et saada neist adekvaatne hinnang. "Nad on mõlemad noored, aga võin teile lubada, et nad hakkavad ohtralt mänguaega saama," sõnas Šeškus oma poja Edvinuse vahendusel ESPNile

"Me ootame neid, seega ärge muretsega, nad saavad mängida," lausus peatreener. "Ma ei oska teile öelda mitu minutit mängu kohta nad platsile saavad, sest see sõltub neist endist, aga kokkuvõtvalt, nad mängivad nii Balti kui ka Leedu liigas."

Ameerikas ollakse Ballide pärast veidi äraootavalt seisukohal, sellepärast et Leedu kultuur võib mängumeestele šokeerivalt mõjuda. Eriti, kui ümberringi keegi inglise keelt ei kõnele.



Šeškus tunnistas, et ta ei tunne ennast inglise keel kõige mugavamalt, kuid ei usu, et see probleeme valmistaks. "Ma ei pruugi küll hästi rääkida, aga ma saan sellest keelest aru," lausus ta. "Mitmel pool Euroopas ei räägi peatreenerid sõnagi inglise keelt, kuid see pole takistuseks. Korvpall on universaalne keel."

Balli vendade esimene võimalus uue koduklubi eest väljakule joosta avaneb 9. jaanuaril, kui Vytatuas võõrustab Balti liiga raames Minski-Tsmokit. Eesti klubid madistavad ameeriklastega 16. ja 30. jaanuaril, kui Leetu sõidavad vastavalt Pärnu ja Rapla.