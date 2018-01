2017. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava autoriks on Mattias Käit. 19-aastane poolkaitsja jaoks on see esmakordne Hõbepalli võit.

Inglismaal Fulhamis mängivale Käidile tõi esikoha 3. septembri tabamus, mis viis Eesti MM-valikmängus 1:0 võiduni Küprose üle. Värav sündis üleminutitel, kui Käit lõi Konstantin Vassiljevi ja Joonas Tamme hea eeltöö järel palli karistusala piirilt värava paremasse nurka.