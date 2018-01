Autoralli WRC sarjas võib juhtuda, et üsna peagi naasevad rallikarusselli kahepäevased mõõduvõtud, kuid seda vaid juhul, kui etappide koguaeg tõuseb 16 peale.



Aastatel 2004 - 2007 16 osavõistlusest koosnenud WRC karusselli otsustati kümme aastat tagasi harvendada põhiliselt finantsilistel ja logistilistel põhjustel. Nõnda koosneski tänavune hooaeg vaid 13st etapist, kuid oma huvi autorallisarjaga liitumise osa on üles näidanud nii Tšiili kui ka Jaapan.



Seoses sellega on tõstatatud ka teema, et rallid võiksid edaspidi kesta vaid kaks päeva. WRC sarja turundusjuhi Oliver Ciesla hinnangul pole see välistatud, kuid esmalt on vaja, et sari taas 16 etapini laieneks.



"Kindlasti pole see [kahepäevased võistlused] välistatud, kuid see tuleks päevakorda vaid 14, 15 või 16 etapi korral," sõnas Cielsa Autospordile.



"Kui räägime üks või kahe ralli lühendamisest, siis see ei muudaks üldplaanis pilti, kuid kui kärbiksime kõiki, siis säästaksime 15 või 16 päeva - mis on enam kui kaks nädalat hotellides. Sellisel juhul tuleb teema juba arutlusele võtta."

Tegelikkuses pidi WRC karussell juba 2016. aastal laienema 14 osavõistluse peale, kuid hiinlaste viimase minuti meelemuutus jättis etappide arvu ikkagi 13le.

Ka tuleval aastal kihutatakse kuraditosinas riigis. Olgugi, et sarjaga taasliitus Türgi ralli, pääsesid lõuna-eurooplased karusselli Poola MM-ralli asemel.

Kahepäevase ralli vastu on huvi üles näidanud ka mitmed praegused korraldajad. Ciesla polnud otseselt sellise muudatuse vastu, kuid sõnas, et sellisel juhul räägitakse iga korraldajaga eraldi.