„Nagu ma inimtüübilt olen, siis mul on hea meel, et sellest raskest mängust kolm punkti saime,“ tõdes Klavan. "Oli küll viimasel minutil, aga võidu üle on kõige parem meel. Sain aru, et oli hea emotsioon ja pärast mängu tuli palju sõnumeid ja õnnitlusi, aga see ei ole minu jaoks prioriteet number üks.“

„Ega vist ei olegi sellise kaliibriga väravat olnud,“ kommenteeris ta. „Ega ma ei ole neid väravaid väga palju löönud. Olin õigel ajal õiges kohas, muidugi on tore, aga ma ei ole selline mängija, kes neid situatsioone ületähtsustab.“

Maailma ühes tugevaimas vutiliigas pallimine tähendab pidevat meedia tähelepanu. Klavan on Liverpoolis oldud aja jooksul nii mõnigi kord ajakirjanikele hambusse jäänud. Teda see ei morjenda.

„Ma väga ei mõtle selliste asjade üle,“ lausus ta. „Ma ei ole mingisugune jutumees, ma olen alati lasknud oma jalgadel tööd teha ja näitan sellega neile. Jälgin väga minimaalselt kogu seda karusselli, mis Inglismaal toimub. Neid eksperte on nii palju, et kõiki ei jõua jälgida. See on nende töö, las nad teevad seda. Minu töö on jalgpalli mängida."



Klavan on varemgi maininud, et tema hinnagul vajaks klubi keskkaitsesse lisajõudu. Detsembri viimastel päevadel teatati hollandlase Virgil Van Dijki ostust, kes soetati Southamptonist koguni 84 miljoni euro eest.



"Kui vaadata Premier League'i mängude arvu ja kahe mängu vahelisi taastumisperioode, siis sul peab olema piisavalt mängijaid, kellega roteerida ja iga kord maksimaalne esitus sooritada," kommenteeris Klavan. "See on väga vajalik. Hinna suhtes - mis minul kommenteerida? Järelikult turg on hetkel selline."



Jõulude ning aastavahetuse paiku käib Inglismaa liigas kõva andmine, Liverpool mängis ajavahemikus 22. detsember kuni 1. jaanuar neli Inglismaa kõrgliiga kohtumist, reedel ootab ees karikamatš linnarivaali Evertoniga. Karm.



"Inimene harjub kõigega, mis iganes situatsiooni teda pannakse," tõdes Ragnar, ning lisas, et sel hooajal on olukord parem kui tema esimesel Inglismaa aastal. "See teine aasta on veidi parem, sest sa juba tead, mis ees ootab. Esimene aasta ei teadnud, et kuidas ja mida see täpselt tähendab, kui vähem kui 48h pärast pead uuesti mängida."



Aastavahetus möödus mehel profisportlaslikult rahulikult.