„Mulle tundus, et ta kogu oma kopsuõhu karjus seal staadionil välja,“ muigas ta Õhtulehele. „Esimene koondisevärav Gibraltari vastu oli talle ilmselt tähtsam, aga see värav oli niivõrd oluline.“

„Ta on piiri peal, ühe jalaga platsil ja samas ei ole ka,“ kommenteeris isa. „Konkurents meeskonnas on väga-väga tihe. Ma tean, et Mattias väga pingutab ja üritab, tema siht on selge, tähtis, et motivatsiooni alla ei lase.“

„Üritame teda toetada, kelle peal ta ikka oma tusameelt välja elab?“ tõdes Mart. „Ega tal on väga palju vigastusi olnud, treening on väga pingeline ja viimase piiri peal. On palju mänge, tuleb vigastusi. Vahel sellisel hetkel, kui peaks kohe debüüt tulema, saab trennis mõne vigastuse, siis on tuju all. Pere kohus ongi lohutada ja aidata.“



Käit kogus Eesti Jalgpalliajakirjanike klubi poolt 133 punkti ja 20 esikohta. Teiseks platseerus Ilja Antonovi tabamus Bosnia ja Hertsegoviinale (111, 7), kolmandaks jäi Konstantin Vassiljevi värav Horvaatiale (45, 1).



***



Hõbepall on auhind, mis antakse välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi poolt Eesti jalgpallikoondise mängijale ilusaima koondisevärava löömise eest. Sel korral oli kokku 29 hääletajat. Eesti koondis lõi 2017. aastal 20 väravat.



1. Mattias Käit (Küprosele) 133 punkti, 20 esikohta

2. Ilja Antonov (Bosnia ja Hertsegoviinale) 111 punkti, 7 esikohta

3. Konstantin Vassiljev (Horvaatiale) 45 punkti, 1 esikoht

4. Sergei Zenjov (Lätile) 40 punkti

5. Henri Anier (Uus-Kaledooniale) 26 punkti

6. Joonas Tamm (Gibraltarile 5:0) 24 punkti, 1 esikoht

7. Siim Luts (Horvaatiale) 20 punkti

8. Henri Anier (Maltale) 11 punkti

9. Siim Luts (Gibraltarile) 7 punkti

10. Martin Miller (Fidžile) 6 punkti

11. Ats Purje (Lätile) 4 punkti

12. Rauno Sappinen (Maltale) 3 punkti

13. Frank Liivak (Vanuatule) 2 punkti

14.-16. Mattias Käit (Gibraltarile) 1 punkt

14.-16. Joonas Tamm (Gibraltarile 6:0) 1 punkt

14.-16. Sergei Zenjov (Gibraltarile) 1 punkt



Hõbepalli võitjad läbi aegade:

1995 Martin Reim (värav Sloveeniale)

1996 Argo Arbeiter (värav Andorrale)

1997 Martin Reim (värav Leedule)

1998 Sergei Terehhov (värav Fääri saartele)

1999 Martin Reim (värav Fääri saartele)

2000 Indrek Zelinski (värav Hongkongile)

2001 Andres Oper (värav Hollandile)

2002 Teet Allas (värav Moldovale)

2003 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2004 Kristen Viikmäe (värav Liechtensteinile)

2005 Andres Oper (värav Slovakkiale)

2006 Tarmo Neemelo (värav Türgile)

2007 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2008 Vjatšeslav Zahovaiko (värav Fääri saartele)

2009 Konstantin Vassiljev (värav Armeeniale)

2010 Tarmo Kink (värav Serbiale)

2011 Konstantin Vassiljev (värav Põhja-Iirimaale)

2012 Konstantin Vassiljev (värav Poolale)

2013 Konstantin Vassiljev (värav Hollandile)

2014 Siim Luts (värav Tadžikistanile)

2015 Sander Puri (värav Saint Kittsile ja Nevisele)

2016 Konstantin Vassiljev (värav Gibraltarile)

2017 Mattias Käit (Küprosele)