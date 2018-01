400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi pole omal alal ainuke, kes soovib 2018. aastal viia tippmargi uude sekundisse.

48 sekundi piiri alistamist jahib ka Londonis üllatuslikult maailmameistriks tulnud norralane Karsten Warholm, kes ei teinud intervjuus Norra rahvusringhäälingule sellest ka saladust.

"Mõtlen uude sekundisse jõudmisest palju. Usun, et see on realistlik eesmärk, aga ma pean selles enne treeningutel veenduma. Aga tegelikult saan 48 sekundi alistamises veenduda alles siis, kui ma selle ära teen. Suurvõistlustel ei tule mulle enam midagi lihtsalt, ma ei ole enam must hobune," rääkis Warholm NRK-le.

Kui Warholmi rekord on augustis välja joostud 48,22, siis Mägil on eesmärgini minna 18 sajandikku enam.

„Uus sekund pole enam nii kaugel kui vana sekund, olen suutnud joosta alla 48,50 (Mägi Eesti rekord 48,40 pärineb 2016. aasta Rio olümpialt). Uude sekundisse jõudmine on kahtlemata mu eesmärk,“ kinnitas Mägi detsembri alguses Eesti ajakirjanikele.