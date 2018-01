Korvpalli Euroliiga detsembrikuu kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Kaunase Žalgirise kapten Paulius Jankunas, kes aitas koduklubil võita kõik viis mängu. Ilusa seeria tulemusena asutakse 10 võidu ja 5 kaotusega tabelis neljandal kohal.

33aastase ja 205 cm pikkuse jõulise ääre arvele jäi viies mängus keskmiselt 14,4 punkti ja 6,2 lauapalli.

Enne Jankunast on Euroliiga kuu kõige väärtuslikumaks palluriks tunnistatud Žalgirise mängijatest vaid Marcus Brown, kes teenis aunimetuse 2007. aasta detsembris.

