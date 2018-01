Rapla korvpallimeeskonnaga liitub Kentucky Wildcatsis ja Horsen IC mänginud tagamängija Dominique Hawkins. Lepingu kohaselt on mängujuht esialgu testimisel kaheks nädalaks, mille jooksul jõuab ta Rapla korvpallimeeskonnaga mängida kaks Eesti korvpalli meistriliiga ning kaks Balti liiga mängu.



Ülikooli ajal mängis ameeriklane Kentucky Wildcatsis, kus üheks tema võistkonnakaaslaseks oli BC Kalev/Cramo mängija Isaiah Briscoe.

Ülikooli lõppedes liitus ameeriklane selle hooaja algul Taani hõbedameeskonnaga Horsens IC, kus viies mängus mängis ta keskmiselt 16,8 minutit ning kogus 7 punkti. Viskeprotsendid olid järgnevad: kahepunktivisked 57%, kolmepunktivised 36% ning vabavisked 87%.



Meeskonna manager Jaak Karp: „Tunnistan, et nii kiiresti me ei lootnud uut mängijat Sina kohale leida. Siin oli tegemist pisut ka õnnega, sest teda ei esinda keegi meie põhilistest partneragentuuridest. Me hakkasime põhjalikumalt tema tausta uurima esialgu vaid seetõttu, et ta tuleb Ameerika läbi aegade edukaimast korvpalliülikoolist Kentucky’st, kus tema tiimikaaslane oli ka värske Kalevi täiendus Briscoe.

Tegemist ei ole kindlasti samasuguse skoorijaga, tema tugevus peaks olema eelkõige kaitsemäng, tal on meeletud füüsilised võimed. Kuid meie meeskonna jaoks peaks ka tema ründearsenal olema piisavalt hea. Meil on aega sellele kõigele kinnitust saada pisut üle kahe nädala, mille sisse jääb ka neli mängu. Loodetavasti ei pea me tagaliiniga sel hooajal rohkem tegelema.“



2017. aasta NBA draft'i eel nii Los Angeles Lakersi kui ka Indiana Pacersi juures treeninud Hawkinsi vastu tundis huvi ka ameerika jalgpalli profiliiga NFLi meeskond Dallas Cowboys. Hawkins jõuab Eestisse täna hilisõhtul ning liitub meeskonna treeningutega esimesel võimalusel.