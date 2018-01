Valitseva Eesti jalgpallimeistri FC Flora meeskonnaga liitus kogenud keskpoolkaitsja Aleksandr Dmitrijev. Flora sõlmis Eesti koondislasega lepingu 2018. aasta lõpuni.

Möödunud hooaega Infonetis alustanud, kuid hooaja teises pooles Norra tugevuselt kolmandas liigas mängivasse Hönefossi klubisse laenule siirdunud 35-aastane Aleksandr Dmitrijev lõi täna käed FC Floraga.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt iseloomustab uut mängijat järgmiselt: „Aleksandr Dmitrijev on poolkaitsja, kes on võimaline keskvälja enda kontroll all hoidma. Tema positsiooni hoidmise oskus ja kaitsvad omadused toovad meie ründemängu vajaliku tasakaalu ning muudavad kaitsemängu tugevamaks.Pidades silmas järgmise hooaja eesmärke, tiitlikaitsja rolli ja soovi saavutada Euroopas edu, oli meil vaja keskväljale kogemust juurde tuua.“