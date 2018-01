Kaitsjate hulgas maailmarekordilise 84 miljoni euro eest Southamptonist Liverpooli jalgpalliklubisse siirdunud Hollandi koondislane Virgil van Dijk tegi uue koduklubi treeningukeskuses kaasa esimese harjutuskorra.

Liverpooli videokanal tegi van Dijki esimestest sammudest Melwoodi murukamaral kokkuvõtte ning jagas "eksklusiivseid kaadreid" sotsiaalmeedias.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks hollandlasest saama Liverpooli keskkaitsjate seas esimene valik ja tema partneriks saamise eest hakkaksid sel juhul heitlema Ragnar Klavan, Joel Matip ja Dejan Lovren.

Video:

📍 Melwood



Watch exclusive, behind-the-scenes footage of @VirgilvDijk's first #LFC training session via @LFCTV GO: https://t.co/Sc49obPe0Q pic.twitter.com/LpuWIkM1HM