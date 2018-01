Tiksus Inglismaa kõrgliiga tänavuse hooaja üllataja Burnley ning Liverpooli kohtumise neljas üleminut, kui Alex Oxlade-Chamberlain saatis palli karistusalasse, kus keskkaitsjatest Dejan Lovrenist ja Ragnar Klavanist said ühtäkki tipuründajad, horvaat Lovren toksas mänguvahendi peaga värava suunas, viimase lihvi andis Klavan. Võit ja kolm punkti taskus! Just selle üle oli Klavanil kõige mõnusam.

Internet hullus. Klavani tabamus tõusis maailma populaarseima foorumi Redditi Liverpooli alafoorumis aegade kõige menukamaks postituseks. „Klavan pole Eesti Messi, vaid Messi on Argentina Klavan“, „Esimene kord, kui Jumal lõi Inglismaa kõrgliigas värava“, „Ma panen oma esimese lapse nimeks Ragnar, soost olenemata.“ Nii lõbustasid ennast suurklubi poolehoidjad pärast meie mehe väravat. Natuke lõõpi, kuid suuremas koguses austust. Ragnarist on saanud Liverpooli poolehoidjate seas kultuspallur. Ning üleeilne värav andis hagu vaid juurde.

„Nagu ma inimtüübilt olen, siis mul on hea meel, et sellest raskest mängust kolm punkti saime,“ tõdes Klavan eile Eesti ajakirjanikele. „Oli küll viimasel minutil, aga võidu üle on kõige parem meel. Sain aru, et oli hea emotsioon ja pärast mängu tuli palju sõnumeid ja õnnitlusi, aga see ei ole minu jaoks prioriteet number üks.“

Mees sõnas eile, et ta peab viimatist tabamust oma karjääri tähtsaimaks („ega vist olegi sellise kaliibriga väravat olnud“). Vahetult pärast kohtumise lõppu ei olnud tal aga aimugi, kas tabamus läheb kirja temale või Lovrenile.

„On see tõsi, et see on minu värav?“ uuris ta BBC-lt. „Oh, tore. See oli joone peal, nii et ma polnud kindel.“

Ei ole jutumees

Kohtumise lõppedes arutati, ega Klavan suluseisus olnud. Endine Inglismaa koondislane Danny Mills oli veendunud – värav ei oleks tohtinud lugeda. Ragnar skeptikute sõnu kommenteerida ei oska.

„Ega ma sellises situatsioonis vaadanud, et kas on või ei ole suluseis,“ lisas ta Õhtulehele. „Jooksin sisse, jälgisin palli ja kaitsjat ning jooksin selle sinna väravasse.“

Maailma ühes tugevamas vutiliigas pallimine tähendab, et meedia jälgib kullipilguga meeste igat sammu. Klavan on Liverpoolis oldud aja jooksul nii mõnigi kord ajakirjanikele hambusse jäänud. Teda see ei morjenda.

„Ma väga ei mõtle selliste asjade üle,“ lausus ta. „Ma ei ole mingisugune jutumees, olen alati lasknud oma jalgadel tööd teha ja näitan sellega neile. Jälgin väga minimaalselt kogu seda karusselli, mis Inglismaal toimub. Neid eksperte on nii palju, et kõiki ei jõua jälgida. See on nende töö, las nad teevad seda. Minu töö on jalgpalli mängida.“

Uus konkurent

Detsembris end Liverpooli põhikeskkaitsjaks mänginud Klavan on platsile pääsenud viimases seitsmes Inglise kõrgliiga kohtumises, neist kuues saanud kirja 90 minutit (lisaks kogunes üks minut saldole 30. detsembri 2:1 võidukohtumises Leicesteriga). Liverpoolil on hetkel käsil 16mänguline kaotuseta seeria ning Klavan on täismängu kirja saanud 13 matšis.

Jõulude- ja uusaastaperioodil Inglismaa kõrgliiga jalgpalluritele traditsiooniliselt asu ei anta, mänge on nii et tapab. Liverpool pallis ajavahemikul 22. detsembrist 1. jaanuarini neli kõrgliigakohtumist, reedel ootab ees karikamatš linnarivaali Evertoniga. Karm. Eelmisel ehk oma esimesel Inglismaa hooajal vajas see Klavanilt harjumist. Seekord on juba lihtsam.

„See teine aasta on veidi parem, sest sa juba tead, mis ees ootab. Esimesel aastal ei teadnud, kuidas ja mida see täpselt tähendab, kui vähem kui 48 tunni pärast pead uuesti mängima.“

Detsembri lõpus teatas Liverpool hollandlasest keskkaitsja Virgil van Dijki ostust - too soetati Southamptonist koguni 84 miljoni euro eest. Klavan on varemgi maininud, et Liverpool vajab keskkaitsesse lisajõudu. Samal arvamusel on ta ka praegu.

„Kui vaadata Premier League'i mängude arvu ja kahe mängu vahelisi taastumisperioode, siis peab sul olema piisavalt mängijaid, kellega roteerida ja iga kord maksimaalne esitus sooritada,“ kommenteeris Klavan. „See on väga vajalik. Hinna suhtes - mis minul kommenteerida? Järelikult on turg hetkel selline.“

***

Mida teeb Inglismaa kõrgliiga jalgpallur aastavahetusel?

Lihtne vastus: magab! Suur trall läks Ragnar Klavanist mööda.