Praegu suure tähelepanu all olev ETV hümniskandaal pole Eesti ajaloos sugugi ainuke, sest markantse näite leiab ka spordist. 2008. aasta juunis peetud Eesti ja Fääri saarte jalgpallikoondiste matš ei läinud ajalukku Eesti 4:3 võidu tõttu, eelkõige pakkus kõneainet mängueelne hümn, mille esitas lugupeetud muusik Ewert Sundja.

Tavapärasest erinev hümni käsitlus ei meeldinud sugugi kõigile vutifännidele ja pärast kohtumist sai Sundja hümni "häbistamise" eest kõvasti kere peale ja vajas arstiabi. Süüdlaseks osutus omas ringkonnas tuntud jalgpallihuviline Frank "Papa" Kolde ning aasta lõpus sai ta Jalgpallihaiglalt aasta Jalgpallijobu tiitli. Loe kõnealuse juhtumi kohta pikemalt SIIT!

Vaata videot:

Praeguseks 34aastase Sundja karjäär sai suurema hoo sisse 2010. aastate alguses, kui ta võitis ansambliga Ewert and The Two Dragons südameid nii kodu- kui ka välismaal.