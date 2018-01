Paljude eemalejääjate tõttu on käesolevat murdmaasuusatajate mitmepäevasõitu Tour de Skid Norra meedias kutsutud isegi "Tour de Paroodiaks", aga rahvusvahelise suusaliidu (FIS) turundusdirektori Jürg Capoli hinnangul on suusatuur nii kõva kaubamärk, et sellele ei saa vastu ükski murdmaastaar.

"Küsige Zürichi rongijaamas inimestelt, kes on (tuurist loobunud selle hooaja valitseja) Johannes Hösflot Kläbo. 99 protsenti inimestest ei tea teda. Aga 50 protsenti inimestest vastaks, et nad on kursis, mida tähendab Tour de Ski," lausus Capol Norra väljaandele VG.

"Tour de Ski on muutnud sarnaseks Tour de France'ile. Paljud teavad, mis see on, aga viimast võitjat ei mäletata. Tour de Ski mudel on tähtsam kui see, kes stardivad. Norralased arvavad võib-olla teisiti, aga ülejäänud maailm ei pruugi nendega nõustuda," lisas ta.

Capoli sõnul ei usu ta, et kolme etapi järel naiste arvestust juhtiv Ingvild Flugstad Östberg jätab võistluse liidrikohalt pooleli, kuigi norralanna vihjas, et just selline plaan tal on. "Kuni tal on võimalus võita, jätkab Östberg Tour de Skid," naeris šveitslane.

Meeste seas on lisaks Kläbole tuurilt puudu näiteks Petter Northug (ei pääsenud Norra koondisesse), naistest ei ole kohal Marit Björgenit, Charlotte Kallat, Stina Nilssonit ja Ragnhild Hagat.