Eelmise aasta lõpus Belgia klubist Meneni Prefaxis lahkunud Eesti võrkpallikoondise libero Rait Rikberg maandus taas kodulinnameeskonnas Tartu Bigbank.

"Tartu huvi oli ainuke ja see on minu jaoks ka ainus mõeldav variant, kus mängida. Nad said suhteliselt kiiresti minult ka "jah" sõna," selgitas Rikberg Vikerraadiole, vahendas ERRi spordiportaal.

Rikbergi sõnul on tal hetkel probleeme põlvega, kuhu tehti plasmasüst. Sama põlve kaks aastat tagasi opereerinud kirurg teab võrkpalluri sõnul täpselt, mis mehe jalaga viga on ja seekord loodetavasti lõikust vaja ei lähe.