24aastane prantslane on paar hooaega olnud Euroopa tippmeeskondade vaateväljas ning väidetavalt kaalus Madridi Reali juhendaja Zinedine Zidane eelmisel suvel Fekiri palkamist.

1. Londoni Arsenal jahib järjekordset prantslast. Vutimeedia andmeil on Kahurimeeste - nii fännid Inglismaa pealinna klubi kutsuvad - radaril Lyoni Olympique'i ründav poolkaitsja Nabil Fekir.

10 korda Prantsusmaa koondist esindanud pallur on huvi äratanud ka Liverpooli fännides, kes kardavad Philippe Coutinhost ilma jäämist ning loodavad, et kui nende õudusunenägu peaks täide minema, soetab Liverpool just Fekiri. Samas pole Fekiri ja Ragnar "Raggy" Klavani leivaisa kuigi tugevalt seostatud.