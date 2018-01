Teise seti alguses, kui Sasnovitš juhtis 2:1, tuli väljakule omakorda Kontaveidi treener Glenn Schaap. Hollandlane soovitas, et Kontaveit järgiks varem kokkulepitud mänguplaani ning ei üritaks lööke punnitada. Samal ajal tohterdas arst Sasnovitši vasakut reit.

Muide, tänase võiduga oleks Kontaveit vaat et kindlustanud asetuse hooaja esimeseks Suure Slämmi turniiriks ehk Austraalia lahtisteks.

Otsustava seti eel käis tohter taas Sasnovitši ravimas ning kui Kontaveit juhtis viimast setti 2:1, kutsus eestlanna Schaapi endale nõu andma. Hollandlase sõnul oli Kontaveidi probleemiks tõik, et tema õlul oli 20 elevanti. Ilmselt mõtles Schaap, et Anett mängis suure närvipingega. Kuidas olukord Schaapi arvates lahendada? Kontaveit pidi elevandid loomaaeda viskama!

Lisaks Kontaveidile on täna Brisbane'is võistlustules ka Kaia Kanepi (WTA 99.). Tema vastaseks on just Tsurenko (WTA 42.), matš algab meie aja järgi umbes kell seitse.