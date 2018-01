"Arvan, et läheb kiiresti paremuse poole," hindas ta täna hommikul Õhtulehele oma seisundit. "Kui poleks eile kopsupilti tegemas käinud, siis poleks teada saanudki, et kopsupõletik. Endal sellist tunnet pole. Tegin verepildi ka ja see oli korras, pigem isegi hea."

Tujul ta igatahes langeda ei lase. Võib-olla teeb väike puhkus hoopis head, arvab Ränkel. "Ega treenitud on piisavalt. Olümpiani jääb tervenedes veel vähemalt 30 päeva, 13. veebruaril on esimene start. Selle ajaga jõuab kõike teha. Pole mõtet tuju maha lüüa. Ega haigus kiiremini kao, kui ise morn oled."

Paari sõnaga ka senisest hooajast. MK-hooaeg algas Ränkelile suurepäraselt: Ruka klassikasprindi 15. koht tähistab tema karjääri tipphetke. Paraku pole järgnenud neli MK-starti punktilisa toonud. Parimaks on jäänud Lillehammeri klassikasprindi 45. tulemus.

"Pead liiva alla peitma ei pea," leiab suusataja hooaja algusele mõeldes. "See 15. koht on minu kohta ikkagi väga hea saavutus, millega jäin väga rahule. Kahjuks edasi pole punktilisa tulnud. Lillehammeri sprindis jäi edasipääs enda vigade tõttu saavutamata.

Võib-olla olin juba väsinud. Olosel oli päris palju võistlusi, siis Gälliveres ja Rukal. Treeningperiood jäi nende vahel lühikeseks. Kui võistled palju, siis peaks vahele tegema ka aeroobset tööd, aga seda nappis.

Davos on teada-tuntud raske koht eestlastele (kõrguse tõttu - M.T.). Eriti sprindis. Distantsil on vahel punktidele sõidetud, aga sprindis on ainult kaks meest suutnud edasi sõita. Arvan, et kui tahta Davosis edasi pääseda, peaks selleks kaks nädalat keskenduma, nagu soomlased [Matias] Strandvall ja [Martti] Jylhä, kes sõitsid Rukalt otse Davosi ja jätsid Lillehammeri vahele."

Davosile järgnenud Toblachi MK-etapi jätsid eestlased kogu koondisega vahele, et Austrias St. Ulrichis Alpi karikasarjas olümpiakohti silmas pidades FIS-punkti parandada. Vahepeal Itaalias Livignos vormi timminud Ränkel tegi seal kolm korraliku etteastet, millest parim oli 15 km vabatehnika ühisstardi 16. koht. Mitte koha enda, vaid FIS-punkti poolest.

Enne toda nädalavahetust ütles Team Haanja treener Anti Saarepuu, et rahule jäädaks siis, kui üks eestlastest sõidaks välja 40 FIS-punkti väärilise tulemuse. Ränkel kaotas ühistardi võitnud šveitslasele Beda Kleele vaid 17,2 sekundit, mis tähendas 32,85 FIS-punkti (mida väiksem, seda parem - M.T.).

"Alpi karikal tundsin end uuesti sportlasena, jõudsin pingutada ja kiirus tundus ka okei. Distantsil ärakukkumist polnud ja sprindis jõudsin ka sealsetele kõvadele poistele - Simeon Hamilton, Andrew Newell, Gleb Retivõhh - konkurentsi pakkuda. Tundus, et seis läheb ülesmäge."

Paraku tuli tagasilöök vahetult pärast Alpi karikat ehk 17. detsembril. Ränkel ise peab põhjuseks koju reisimist, mida tehti kohe pärast kolmandat järjestikust võistlust. Selleks ajaks oli tema immunsüsteem aga kõvasti nõrgenenud. "Lennujaamad on kahjuks sportlastele saatanlikud kohad, sealt võib kõike külge hankida."

Reisijärgne päev oli puhkamiseks, 19.-23. rassis Ränkel veel tublisti trenni, kuid 24. hommikul oli kurk päris valus. Ta otsustas treeningust loobuda ja end ravida. Päevad möödusid, aga tervis ei paranenud. Pärast neljapäevalist passimist tundis Ränkel lõpuks, et seisund pareneb. Seetõttu käis ta vana aasta lõpus paar päeva koos abikaasaga rahulikult suusatamas, ent järgnes uus tagasilöök, mis päädis arstikülastuse ja ülalmainitud diagnoosiga.