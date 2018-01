Tänavusel hooajal Inglismaa jalgpalliliigat valitseva Manchester City peatreeneri Pep Guardiola sõnul on aastavahetuse perioodi mängugraafik liiast. Eilne kohtumine Watfordiga oli Cityle kuu aja jooksul juba 10. Nendest neli on peetud vaid 11 päeva jooksul, sealjuures 27. ja 31. detsembril ning 2. jaanuaril. Esimesed mehed on juba koormuse all murdnud, kui Gabriel Jesuse põlvevigastus jätab ta platsilt eemale kaheks kuuks. Lisaks said kergema trauma veel Kevin de Bruyne ja Kyle Walker.

"Mõistan, et siin, Inglismaal, peab möll käima, aga see pole mängijatele normaalne," ütles Guardiola BBC-le. "Me tapame mängijad niimoodi ära. Nad mängivad 11 kuud jutti. Meil tuleks neid rohkem hoida, et kvaliteet säiliks."

Ta jätkas: "Ilmselt olukord ei muutu, kuigi peaks. Elu läheks ka siis edasi, kui me kahe päeva tagant ei mängiks. Mitte midagi poleks katki." Kogenud lootsi sõnutsi pole midagi halba selles, et näiteks teisel jõulupühal mängitakse. Küll aga vajaksid pallurid rohkem puhkust kui kaks päeva. "Oleks igati normaalne mängida kolme-nelja-viie päeva tagant. Aga kaks on liialt vähe, sest siis tulevadki sellised vigastused nagu Walkeril ja teistel," hurjutas Guardiola. "Eksperdid on kinnitanud, et 48 tundi pole taastumiseks piisavalt pikk aeg. See pole korvpall või tennis, kus saab iga päev mängida - siin on vaja rohkem puhkeaega." Lõpetuseks ütles 46aastane hispaanlane, et jalgpallureid tuleks võtta kui artiste, kes peavad olema parimas vormis.