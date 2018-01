Viljandi viikingi, nagu sotsiaalmeedias teda ristiti, peaga löödud võiduvärav viis eufooriasse miljoneid vutifänne üle kogu maailma ning tema tabamust on vaadatud praeguseks lugematu arv kordi. Selle kõige valguses on paslik meenutada teisi maailmakuulsaks saanud eestlasi (ja üht lätlast ning jaapanlast!)

Uue aasta esimesel päeval kindlustas Ragnar Klavan selle, et just tema on tänavusel aastal enim internetiavarustes kõneainet pakkunud eestlane.

Eesti meistriliiga ei jõua just tihti välismaa meediasse. Viimasel ajal on selle tinginud ulmelise skooriga lõppenud karikamängud, kuid omal ajal hoolitses selle eest Nõmme Kalju leegionär Hidetoshi Wakui, kes väravatähistuse käigus kaasmängijaid niitis nii bowlingukuuli kui ka mõõgaga.

Esimene jalgpallurite hitt pärineb aga juba üheksa aasta tagusest ajast, kui Tõnis Vanna võlus oma jalast välja sellise imelöögi. Flora tollane peatreener Tarmo Rüütli sõnas bussi istudes kaitsjale järgmised sõnad: "Tõnis, selline värav lüüakse vaid kord elus ja sinu oma on nüüd löödud, minul aga mitte."

Sugugi kehvemad pole meie rannavuti mängijad. Kevin Sooalustet tabas tunamullu suvel Pokemon Go-maania, mida ta ka liiva peal näitas.

Igavese koha eestlaste viraalsete hittide edetabelis on endale võtnud Toomas Peretson, kelle viis aastat tagasi mängujärgses intervjuus öeldud kuulus tsitaat ("sometimes lose always win" - mõnikord kaotame, aga alati võidame - toim.) on täbaras olukorras hiljem välja päästnud nii mõnegi sportlase ja poliitiku.

Et korvpallurid ei kurvastaks, siis tegelikult kuulub neile omamoodi sümboolne esikoht, sest lätlase Armands Škele imeviset on Youtube'is videokeskkonnas vaadatud juba üle 2,8 miljoni korra.

Lõpetuseks aga video hetkest, mis kinkis Mart Poomile temanimelise õlle. Poominaatori peavärav!