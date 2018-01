Seitsmekordne vormel-1 sarja maailmameister Michael Schumacher saab täna 49aastaseks. Pidutsemiseks sakslase kodus muidugi põhjust pole, sest üle nelja aasta on endine vormeliäss viibinud koomas ja tema tõelisest seisust teavad vaid vähesed.



Hulganisiti Schumacheri fänne on saatnud oma iidolile õnnesoove ja jõudu paranemisel. Väikese lootuskiire andunud poolehoidjatele ulatas aga Seeseni neurokirurgiahaigla peaarst Mark Obermann, kes lausus Expressile antud usutluses, et toetajad ei tohi raskes seisus alla anda.



Obermann viitab rootslaste uuringule, kus 30-40 protsenti koomasse langenud patsientides tulevad nelja aasta jooksul teadvusele. "Paljud neist suudavad tagasi tulla ja näha, kuidas nende lapsed ja lapselapsed suureks sirguvad," lausus ta.

Hea näitena tõi arst välja Carola Thimmi, kes langes rasedana 36aastaselt vegetatiivsesse seisundisse. Pärast viieaastast koomas viibimist tuli naine aga taas teadvusele ja naudib praegu 49aastaselt täisväärtuslikku elu.



"Minu elu on praegu küll teistsugune kui varem, kuid see on siiski tore," lausus Thimm. Rasedana teadvuse kaotanud naise laps toodi arstide poolt keisrilõike abil ilmale ning praegu naudibki naine enim lapse kasvamist.

***

2013. aasta lõpus suusaõnnetuses raskeid peavigastusi saanud Michael Schumacheri tervislik seisund pole endiselt selge ning tema kaaskond ei soovi sellest avalikult rääkida. Pärast haiglas veedetud poolt aastat läks ta kodusele ravile, kus mees on väidetavalt meedikute pideva järelvalve all ning tema raviks kulub iganädalaselt enam kui 100 000 eurot.