„See on üks veidramaid asju, mida ma eales teinud olen,“ lausus ta pärast Norra telekanalile TV2. „See polnud ohutu. Vahetult enne starti kuulsin ka müristamist. Hea, et ma üldse edasi liikusin, sest tunne oli küll selline, et ma ei liigu üldse.“

Esimese hooga pidid ka mehed startima. Tõsi, ohutuse mõttes 300 meetrit lühemal naiste trassil, sest see ei kulge metsa vahel. Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) alajuht Pierre Mignerey lausus naiste kvalifikatsiooni järel ajakirjanikele, et korraldajad eemaldavad reklaamplakatid ja muu vigastusohtliku ning seejärel võivad mehedki suusatama asuda. Seda aga ei suudetud, mistap läks käiku varuplaan.

Sundby tahtnuks võistelda

Üks kolmest stardivalmis olnud eestlasest, Karel Tammjärv sai võistluse ärajäämisest teada umbes kümme minutit enne enda starti, kui ta sportlaste telgis riideid vahetas. „Mina olen väga pahane, et võistlus ära jäi, olin nii valmis ja häälestunud, et vihm mind ei sega ega morjenda,“ lausus ta mõnikümmend minutit hiljem telefonitsi Õhtulehele.

Karel Tammjärv (Stanislav Moškov)

„Aga noh, eks olud polnuks kindlasti kõigi jaoks võrdsed, kui tuul on puhanguline. Eelsõidu start kestab 15-20 minutit, mõnel mehel võib olla tuulevaikus, teisel lendab bännereid. Arusaadav, aga... (ameeriklasest konkurent) Simeon Hamilton küsis, et mille pärast ma hommikul üles ärkasin!? Hooldemehed on varahommikust saati väljas, suur töö on tehtud ja kolm-neli komplekti riideid ära vahetatud. Kõik olid nii valmis.“

Paar tundi hiljem võttis ta siinkirjutajaga ühendust ja möönis, et tühistamisotsus oli ainuõige. Nimelt polnud ta esimese kõne ajal kursis, et muuhulgas kukkus üks suur kuusepuu ka eilsele meeste klassikarajale. „Olukord oli tõesti eluohtlik,“ sõnas Tammjärv.

Vähemalt esimese hooga ei mõistnud situatsiooni tõsidust ka Norra äss Martin Johnsrud Sundby, kes lausus Norra meediale, et nad võinuks rahulikult startida. Aga rajale langevad puud? „Me ei pea ju sealt sõitma, rada läheb mujalt ka,“ vastas Sundby.

Britt Andrew Musgrave torkas seepeale Twitteris: „Arvasin, et lendavad bännerid ja aiad, murduvad puud ning täiesti ettearvamatud tingimused on päris hea põhjus tänaste sõitude ärajätmiseks. Aga tundub, et kõik ei nõustu sellega.“

Kusjuures nii norralased kui ka Tammjärv läksid pärast lõplikku otsust suusarajale kiiremaid lõike tegema. „Nemadki oli valmis ja süütenöör ühest otsast juba peaaegu põlema pandud. Kuhugi oli vaja energia suunata,“ selgitas tuuri kokkuvõttes 39. kohta hoidev eestlane.

Alajuht Mignerey lisas hiljem, et tühistamisotsus sündis raske südamega, kuid oli ainuõige, sest suusatajate turvalisus oli ohus. Rootsi väljaanne Aftonbladet intervjuueris Mignerey'd ühe homseteks vabatehnika ühisstartideks mõeldud rajalõigu juures, kuhu oli langenud mitu jurakat mändi. Samal sektoril testiti terve eilse hommiku suuski, seega tundis alajuht eriti suurt rõõmu, et kellegagi midagi ei juhtunud.

Viimased teated Oberstdorfist räägivad, et homsed sõidud toimuvad, aga algsest lihtsamal ja ohutumal rajal, kirjutas Norra väljaanne VG.

Tour de Ski üldseis kolme etapi järel

Mehed: 1. Dario Cologna (Šveits) 1:12.46,6, 2. Sergei Ustjugov (Venemaa) +22,6, 3. Aleksander Bolšunov (Venemaa) +55,5... 39. Karel Tammjärv +3.50,7, 72. Andreas Veerpalu +7.27,3, 76. Kristjan Koll +9.15,1.