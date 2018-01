Hoffenheimi jalgpalliklubi peatreener Julian Nagelsmann pole just kõige suurem uueaastapidustuste sõber.

30aastase sakslase arvates on idiootne, et iga aasta räägitakse üha enam keskkonnateadlikusest ja looduse hoidmisest, aga aastavahetusel lastakse jätkuvalt taevasse hunnik rakette.



"Minu arvates on uusaastapidustused täiesti idiootsed," lausus loots koduklubi treeningul väljaandele Bild. "Kusagil Brandenburgis sõidavad lihtsalt kaks kutti ringi ja lasevad autost rakette. See läheb järjest hullemaks."

"Kui sa vaatad kell 00.20 taevasse, siis sa ei näe seda enam," jätkas Nagelsmann. "Iga aasta räägime keskkonna kaitsmisest ja siis laseme uusaastaööl mitu miljonit tonni seda jama taevasse. Täiesti idiootne! Inimesed võiksid mõelda, kas tasub ikka 5500 eurot kulutada rakettide peale, kuid nädal aega hiljem skandeerida, et "võitlen loomade õiguste eest." Loomad ei salli ka rakette."