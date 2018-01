Kui Saksamaal Oberstdorfis jäi täna puid langetava tuule tõttu ära Tour de Ski suusatuuri sprindivõistlus, siis põhjapool Oberhofis, kus homme tuiskavad rajale Eesti laskesuusatajad, olukord veel nii hull pole.



"Oberhofile tüüpilised tingimused: hommikul sadas vihma ja vahepeal tuli rahet ja siis viis sentimeetrit värsket lund, korra müristas ja lõi välkugi," sõnas koondise lasketreener Indrek Tobreluts ERRi spordiportaalile.

Tuule tõttu võistluste ärajäämist Tobreluts ei usu. "Kui tugev tuul toob pilved kohale, siis nähtavuse tõttu on ära jäänud. Tuul on küll tugev, aga lasketiir on natuke mäe sisse toodud ja kaitseb tugeva tuule eest."