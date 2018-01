Eesti käsipallikoondis kaotas Kalevi spordihallis toimunud MM-valikmängus 22:26 Šveitsile. Dener Jaanimaa leidis pärast mängu, et asi jäi realiseerimise taha.

Tõsi, ei saa salata, et ka nende väravavaht Nikola Portner tegi hea partii. „Ma ei ütleks, et ta hea oli,“ lausus Jaanimaa, kes visaks meie edukaimana viis väravat. „Pigem ise realiseerisime kehvalt, tegime temast maailmameistri. Sinna see mäng läkski. Karistusvisked mööda, kuue meetri pealt vabad visked mööda... Rünnakul me muidugi ei saanud oi asju teha, nad tapsid meie mängu kaugele välja tulemisega. Sellegipoolest arvan, et jäi realiseerimise taha.“

Ja neil mingi momendi tabas iga vise... "Eks ta ole, pisiasjad nagu ikka spordis. Nad panid vahepeal puusa pealt 11 meetri pealt, kui need sisse lähevad... on lihtsalt selline päev, midagi teha ei ole. Ega nad ei olnud meist üle, väga tihti läksid hädaviske peale, aga need läksid sisse ja oligi kogu muusika."

Avapoolaja keskel teenis Jürgen Rooba punase kaardi, sest tabas 7 meetri karistusviskel Portneri nägu. "50-50," hindas Jaanimaa. "Arvan, et kui väravavaht poleks käega vehkima ja kohtunikule kurtma hakanud, vaid näidanud, et kõik on okei, siis poleks vilistanud ka. Aga selline on sport."

Tabeliseis on nüüd kehv, edasipääsulootused minimaalsed ja mitte enam enda kätes. Kas viimaseks mänguks ka motivatsiooni ja emotsiooni leidub? "Mis siin ikka, peab asja lõpuni viima. Loodetavasti treener vahetab ja mõned mängijad saavad kogemusi juurde."