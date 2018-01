Eesti käsipallikoondis kaotas Kalevi spordihallis toimunud MM-valikmängus 22:26 Šveitsile. Ka peatreener Rein Suvi tõdes, et mäng läks realiseerimise nahka.

"Ka vastastel oli kehvemaid perioode ja meie väravavaht tegi häid tõrjeid, aga meil kogunes neid [perioode] oluliselt rohkem. Neli 7 meetri viset jäi kasutamata, need on olulised, et murrangut tuua. Mängijate võitlusvaimule ja pingutamissoovile ei ole ühtki etteheidet.

Ajasime koguaeg taga, kulutasime vaimset jõudu. Teisel poolajal jõudsime ühe väravani, oli variant viigistada, aga Mait [Patrail] tabas latti. Viik oleks käivitanud särtsaka, aga siis tuli meile värav tagasi ja vaimule jälle põmm. Realiseerimine oli vilets."