Leedu korvpalliportaali Krepsinis andmetel on Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga liitumas 27aastane ääremängija Julius Kazakauskas.



Oma senises koduklubis Pasvalyse Pieno Žvaigždese meeskonna peab leedulane ruumi tegema mullu sügisel Saksamaale s.Oliver Würzburgi siirdunud Osvaldas Oliseviciusele, kes kodumaale naaseb.



196sentimeetrine leedulane on kogu oma karjääri veetnud kodumaal, esindades teiste seas Trakai, Klaipeda, Lietkabelise ja Alytuse klubisid.

Balti liigas on Kazakauskase keskmisteks näitajateks 10,7 punkti, 6,2 lauapalli ja 3 korvisöötu mängu kohta. Leedu liigas on mehe vastavateks näitajateks 3,5 punkti ja 1,9 lauapalli mängus



Pieno kuulub Tartu Ülikooliga Balti liigas samasse alagruppi ja pärast seitset mängu on neil kirjas täiselu. Taaralinna meeskond hoiab viie võidu ja kolme kaotusega teist kohta.