Võrkpalli Prantsusmaa karikasarjas peeti täna õhtul veerandfinaalid, kus võistlustules olid kaks eestlast: Martti Juhkami ja Ardo Kreek.

Juhkami leivaisa Tourcoing, kes hoiab Prantsusmaa kõrgliigas viiendat positsiooni, alistas karikasarja veerandfinaalis kolmandas liigas palliva Mende Volley Lozere 3:0 (27:25, 25:14, 25:14). Eestlase arvele jäi 10 punkti, rünnakul lõi nurgaründaja maha 53% tõstetest.



Kreek pidi samal ajal Pariisi Volleyga, kellega püsitakse Pro A-s teisel kohal, tunnistama kõrgliiga eelviimase satsi Nantes' Reze Metropole 2:3 (17:25, 19:25, 25:21, 25:21, 9:15) paremust.



Teised kaks poolfinaali edenenud meeskonda on Pro A-s kolmandat kohta hoidev Stade Poitiers ja liiderklubi Chaumont.



Karika poolfinaalide loos leiab aset homme.