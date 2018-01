Väidetavalt on Reali gigastaar Cristiano Ronaldo klubi juhtkonnale esitanud oma üleminekusoovid ning seal on sees ka väravavahid. Portugallane ei usu, et Keylor Navas ega Kiko Casilla oleksid Madridi kuningliku klubi jaoks piisavalt head.

1. Madridi Real on Athletic Bilbaost hankimas väravavaht Kepa Arrizabalagat. 23aastane puurivaht on korra esindanud ka Hispaania A-koondist, U19 satsiga on ta käinud aga ka Eestis.

Et talvel on tippklassist väravavahti maruraske saada, loodab Ronaldo, et Real suudab tuleval suvel enda ridadesse meelitada Londoni Chelsea Thibaut Courtois' või Manchester Unitedi David De Gea. Talvel tuleb leppida tänavu head hooaega tegeva Arrizabalaga, kelle eest Real käib letti 22,5 miljonit eurot.

Õhtulehe hinnang: Rahvusvahelist vutimeediat seirates näib, et Arrizabalaga liitumine Realiga on väga tõenäoline. Usume, et klubi bossid täidavad Ronaldo soovid ning astuvad esimese sammu portugallase soovilisti täitmiseks.

2. Barcelona jahib Athletic Bilbao hinnatud keskkaitsjat Aymeric Laporte'i. Prantslast on varem seostatud mitme tippklubiga, näiteks pidavat mehe vastu huvi tundma ka Madridi Real.

23aastane prantslane on varemgi mänginud Barcelona peatreeneri Ernesto Valverde käe äll. Hispaanlasel on Laporte'i karjääris mängida suur roll, sest just Valverde oli see, kelle juhendamisel Laporte Athleticu kindlaks põhimeheks tõusis.

Kaitseäss pikendas üle-eelmisel suvel oma leivaisaga lepingut ning tema kontrahtis on 65 miljoni euro suurune väljaostuklausel. Tõenäoliselt pole Athletic Laporte'ist väiksema summa eest nõus lahutama.

Õhtulehe hinnang: Ehkki osapooli pannakse paari, ütles Valverde novembri lõpus, et tema ei taha Athleticut nõrgemaks teha, mistõttu pole tema Laporte'ist huvitatud.

Aymeric Laporte ja Lionel Messi. (JOSEBA ETXABURU)

Samas ei saa salata, et Barcelona valikud keskkaitsja positsioonil on küllalt piiratud. Gerard Pique, Samuel Umtiti ja Thomas Vermaelen on küll tiimis olemas, kuid Javier Mascherano tõenäoline lahkumine jätab Barcelona keskkaitses õhukeseks. Aga kes teab: äkki jääb argentiinlane hooaja lõpuni siiski Katalooniasse.

Peaks Mascherano lahkuma, saaks Barcelona hooaja lõpuni kolme keskkaitsjaga ilmselt ikka hakkama. Et Valverde Laporte'ist vutiromantilistel põhjustel huvitatud pole, pole ka meil alust arvata, et prantslane Barcelonasse siirdub.

3. Manchester Unitedi kaitsja lahkub Itaaliasse. Nimelt on Matteo Darmiani agent Tullio Tinti kinnitanud, et mängija eest on pakkumise teinud mitu Saapamaa klubi.

28aastane itaallane liitus Unitediga 2015. aastal ning ehkki ta on väga mitmekülgne, pole Jose Mourinho Darmiani käimasoleval hooajal eriti usaldanud.

Seega on igati loogiline, et Itaalia klubid haistavad verd ning üritavad Darmiani kodumaale tagasi tuua. Samas sõnas Tinti, et mängija pole müügiks, kuid agendid on avalikkusele varemgi puru silma ajanud.

Matteo Darmian. (Phil Noble)

Õhtulehe hinnang: On selge, et Darmian ei kuulu Mourinho plaanidesse, mistõttu oleks klubivahetus igati loogiline käik. Väidetavalt lubab United mehel tiimist lahkuda.