Brisbane'i tenniseturniiri veerandfinaalis kohtub Kaia Kanepi täna kõige varem kell 11 maailma neljanda reketi, tšehhitari Karolina Pliškovaga. Too teab, et peab vastast võtma tõsiselt.

"Arvan, et tema mäng on varasemaga sarnane ja hea serviga, nii palju, kui mäletan," rääkis Pliškova, kes on Kanepiga varem kohtunud 2008. ja 2013. aastal, WTA kodulehele. "Pean tegutsema agressiivselt ega tohi lasta tal oma mängu mängida."

Esimesena jõudis poolfinaali eile Anett Kontaveiti välja lülitanud valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitš, kes alistas nüüd prantslanna Alize Cornet' 3:6, 6:2, 6:3. Ukrainlanna Elina Svitolina sai seisul 1:6, 7:6, 3:2 loobumisvõidu inglannalt Johanna Kontalt.

Veel kohtuvad Anastasija Sevastova (Läti) - Aleksandra Krunic (Serbia).