Alajuht Rauno Loit sõnab, et selle taga on pikk ja raske töö. Esmalt tuleb läbida rahvusvahelise suusaliidu (FIS) stiilikohtunike koolitus, et saada vastav tunnistus. Seejärel tuleb madalaimast sarjast pihta hakata ja tasapisi end üles töötada.

Konkurents sinna on tihe, sest kohti igal võistlusel on viis + üks varus, kuid kvalifitseeritud ametimehi 100 ringis. Lisaks on FIS määranud kolm kohtunikku, kes hindavad sportlaste sooritusi televiisori tagant, et pärast tulemusi võrrelda.