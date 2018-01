"Mul on mingi viirus kallal. Eile mängisin palavikuga. Pigem avaldas see täna rolli, mitte niivõrd füüsiline väsimus, sest mu mängud polnud siiani eriti pikad olnud," nentis Kanepi. "Tulin täna otse voodist mängule, soojendust ei teinud. Seetõttu jätkus kohtumise alguses energiat küll," lisas ta muheldes.

Ent eile, maailma 42. reketi ukrainlanna Lesja Tsurenkoga peetud kohtumise (võit tuli kahes setis) ajal neelas Kanepi ka tablette. "Mul oli tunne, et hakkan oksendama, võtsin tablette selle vältimiseks. Täna oli tunne juba nii tervise kui ka füüsilises mõttes parem."

Kanepi juhtis Pliškova vastu teises setis 5:4 ja vastase servil oli seis 30:30, seega lahutas teda võidust tol hetkel ainult kaks punkti. Kogenud eestlanna aga nentis, et ta ei mäletagi seda seisu. "Ma lihtsalt mängisin, ei mõelnud, kas tegemist on nüüd mingi olulise seisuga või mitte."

Ta usub, et kõva sooritus maailma esikümne mängija vastu lisas enesekindlust. "Samas teadsin täna, et ma pole füüsiliselt 100 protsenti valmis ja siis mängid vabamalt. Ei tea, kuidas olnuks asjad siis, kui tervis korras olnuks. ma ei lähe esikümnemängija vastu väljakule teistmoodi kui kellegi teise vastu. See ei tähenda, et peaksin midagi teistmoodi tegema, mängin oma mängu ikka ühtemoodi. Minu taktika jääb ühesuguseks. Küsimus võib olla vaid detailides, et ühe mängija vastu kasutad ühte asja rohkem, teise vastu teist. Aga TOP 10 mängijate vastu pole väga vahet, sel tasemel pole kellelgi suuri nõrkusi. Loomulikult on alati üks eesmärke mitte lasta vastasel oma mängu mängida."

Kanepi vasak õlg ja reis olid terve turniiri jooksul tugevalt teibitud. Mängija kinnitas, et need kohad valu ei tee ja läksid iga päevaga üha paremaks, kuid teip jäi igaks juhuks peale.

Kanepi oli end igaks juhuks üles andnud selle nädala lõpus peetava Sydney turniiri kvalifikatsiooni, kuid Brisbane'is saadud suure koormuse tõttu ta loobus sellest võistlusest ja sõidab otse Melbourne'i, kus ülejärgmisel nädalal algavad Austraalia lahtised meistrivõistlused.

Kanepi püüdis juba Brisbane'is tekitada slämmiturniirile sarnast olukorda ega võtnud seetõttu treeneripause. "Melbourne'is ei saa treener väljakule tulla," märkis ta.