Oma karjääri jooksul on Kruglov võitnud neli Eesti meistritiitlit, neist kolm FC Levadia ning ühe FC Infoneti koosseisus.

Eelmisel hooajal mängis Kruglov FCI Tallinna koosseisus 32 Premium Liiga mängus, lõi nendes 4 väravat ning andis 13 tulemuslikku söötu.

"Mul on väga hea meel taas FC Levadiaga liituda. Meie meeskonna ees seisavad algaval hooajal väga kõrged eesmärgid ning ma annan endast parima, et me suudaksime need saavutada," ütles Kruglov enne Eesti jalgpallikoondise väljalendu Araabia Ühendemiraatidesse maavõistluseks Rootsiga.