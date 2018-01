Jalgpallimaailma üleminekusummad aina kasvavad ning arvatakse, et juba lähiajal maksab Barcelona Liverpoolile umbes 150 miljonit eurot, et omandada Philippe Coutinho mängijaõigused.

Läbi aegade suurimate tehingute edetabelis läheks brasiillasest poolkaitsja ilmselt teiseks, kohe kaasmaalase Neymari järele. Viimase puhul on tegemist suveräänse liidriga, sest mullu suvel tema eest makstud 222 miljonit on hetkel veel omaette universumist. Neymari taset näitab seegi, et ta on esikümnes koguni kahel korral: lisaks esikohale kuulub talle ka tabeli seitsmes rida.

Ragnar Klavani keskkaitsepartneriks pürgiv Virgil van Dijk on tabelis üheksas. Ühtlasi on hollandlane ainus kaitsja, kes 15 suurima tehingu hulka mahtus.