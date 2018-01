Eelmisel aastal oli Kanepi jõudnud USA lahtistel teatavasti veerandfinaali ning praegused tulemused näitavad, et tegemist pole juhusega, vaid ta ongi end maailma tippude sekka tagasi mänginud. Ning seejuures kosmilise kiirusega - mullu suvel langes Kanepi tulemuste puudumise tõttu korra edetabelist väljagi!

Praegu esisaja lõpus paiknev, mullu suurde sporti naasnud 32aastane Kanepi näitab oma mänguga, et kuulub tegelikult veel mitu kraadi kõrgemale. Ta alistas eile tõbisena maailma 42. reketi Lesja Tsurenko ning andis täna kõva lahingu maailma neljandale, Karolina Pliškovale.

Järgmise nädala Sydney turniir jääb Kanepil vahele, ent tal on juunikuuni võimalik ainult tõusta - aasta tagasi oli ta võistlustelt eemal ja veel viis kuud ei lähe edetabelist ühtegi punkti maha.

Kontaveiti puhul on kahju, et ta ei jõudnud Brisbane'is kaugemale. Vähemalt poolfinaalikoht tähendanuks kindlasti uut tõusu maailma edetabelis 32 parema hulka. Nüüd säilitab ta 34. koha, kuid see annab ülejärgmisel nädalal algavatel Austraalia lahtistel asetuse vaid juhul, kui eestpoolt kaks mängijat loobub.