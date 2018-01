„See oli paroodia. Täielik nali!“ Nende sõnadega võttis Tour de Ski tänase etapi ehk Oberstdorfi 15 km ühisstardist vabatehnikasõidu kokku rootslane Calle Halfvarsson.

Ja ta polnud ainus, vaid üks paljudest, kes sõidu järel vandesõnu pildusid. Suusatajate pahameele põhjus on mõistetav. Kuivõrd eile räsis Oberstdorfi torm, mis langetas nii mõnegi puu tänasele trassile, olid korraldajad sunnitud ringi kõige karmima tõusu arvelt lühendama. See aga tingis olukorra, et rada oli liiga kerge (ja kohati ka kitsas), mistap püsisid 40-50 meest terve sõidu ühtses pundis.

Klassikatehnikas polnuks olukord nõnda hull, aga vabastiilis tähendas see enneolematut kepipuru ja lugematuid kukkumisi. Mõni õnnetum murdis suusagi. Näiteks meie Karel Tammjärv, kes läbis umbes pool distantsi katkise varustusega, kuid püsis lõpuni pundis ja sai grupifinišis 31. koha (punktikohast jäi puudu 0,1 sekundit).