Kõik teame, et aastad pole vennad, aga vahel tundub, et nad pole isegi mitte kauged sugulased. Mullu sai Konstantin Vassiljev Poola vutiliiga talvepausi nautida Bialystoki Jagiellonia särgis esikohta jagades. Tänavu pesitseb ta oma uue koduklubiga Gliwice Piast tabeli eelviimasel real.

Kodumaal akusid laadimas käinud 33aastane poolkaitsja Konstantin Vassiljev naaseb Poola homme ning alustab ettevalmistust veebruarikuu teisel nädalavahetusel jätkuvaks liigaks. Kui viimasel Bialystoki hooajal kostitas keskväljamaestro vastaseid 13 värava ning 14 resultatiivse sööduga, siis Gliwices on hetkel vastavateks numbriteks üks ja üks. Oma hooaja esimese tabamuse sai ta kirja alles senises viimases kohtumises detsembri keskpaigas. Miks olukord niivõrd teine on?

„See võib-olla tulebki sellest, et ketil nagu kuskil kaob see lüli ära,“ toob Vassiljev mängu metafoori. „Võib mõni vigastus tulla. Selliseid pikki häid seeriaid saada on lihtsalt väga raske. Jagiellonias läks kohe alguses hästi ja tasapisi see lumepall veeres ja jõudis sinna, kuhu jõudis.“