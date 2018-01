Rapla korvpallimeeskond lõpetas lepingu lätlase Maris Ziedinsiga.

"See Maris Ziedins, kes mängis Rapla eest oktoobris, oleks kindlasti meiega hooaja lõpuni jäänud, aga kahjuks vähenes tema panus viimasel kahel kuul tasemeni, millega me ei saanud leppida," ütles Rapla mänedžer Jaak Karp.

"Oleme niigi suhteliselt lühike võistkond ja seetõttu peame oma pikkadelt igal juhul maksimumi kätte saama. Otsus ei olnud lihtne, sest tegemist oli väga meeldiva isiksusega, kes sulandus kiirelt meeskonda, aga kevadet silmas pidades tundus õige otsus praegu langetada," selgitas Rapla Korvpallikooli juht Jaak Karp.



Maris Ziedins saabus Raplasse septembri keskel ning oli ligi nelja kuu jooksul meeskonnale abiks kahekümnes mängus.

Augustis iseloomustas peatreener Aivar Kuusmaa lätlast sõnadega: "Täpselt selline mängija, keda vajasime eelmine hooaeg ja vajame ka nüüd. Hea käega 4, kes on ohtlik väljast, kuid kes on piisavalt tugev, et ka korvi all põhitsentrit asendada."