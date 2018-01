Hispaania jalgpalli karikavõistluste kaheksandikfinaali avamängus oli Barcelona võõral väljakul raskustes Celta Vigo vastu ja leppis 1:1 viigiga.

Barcelona andis paljudele põhimeestele puhkust ning näiteks ei kuulunud koosseisu Luis Suarez, Lionel Messi ja Andres Iniesta. Ivan Rakitic, Jordi Alba, Marc-Andre ter Stegen ja paljud teised alustasid täna varumeeste hulgas.

Jose Arnaiz viis katalaanid siiski 15. minutil juhtima, kuid 16 minutit hiljem suutis Pione Sisto väga terava nurga al sooritatud löögist viigistada.

Kordusmatš toimub 11. jaanuaril Barcelonas.

