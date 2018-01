Kauge külaline usub, et siinsel korvpallikultuuril on oma nišš, kõigil oma nurga alt: „Lätlastel on võimsad kehad, laiad õlad. Soomlased ja rootslased oskavad hästi visata. Eestlased on väga sitked, võitlevad, hoiavad kokku ja on suurepärase tiimivaimuga.“

On saanud traditsiooniks, et spordisõprade jaoks avab kalendriaasta Tallinnas Audentese spordihallis peetav Läänemere korvpalliturniir (BSBC), kus mõõtu võtavad Eesti, Läti, Soome ja Rootsi noortekoondised. Teist aastat järjest väisab võistlust USA ühes suurimas spordiväljaandes ESPN NBA draft ´i analüütikuna töötav ameeriklane Mike Schmitz. Uurisime tähtsa nina käest, mis teda kodust nõnda kaugele meelitab. Lisaks tulid jutuks muudki põnevad teemad alustades NCAAs mängivate eestlastega ja lõpetades keeruka Isaiah Briscoega.

Kui eelmisel aastal esindas meid U18 vanuses fenomenaalne aastakäik, siis tänavu on supp grammi võrra lahjem. Tõsi, puudujaid, kes igapäevaselt piiri taga treenivad, on hulganisti. Mõned näod on Schmitzile siiski silma jäänud.

„Henri Drell on kindlasti mängija, keda tasub jälgida,“ tõi ta välja selle satsi ühe eredama tähe. Mäletatavasti kiitis Schmitz 17aastast pallurit juba suvisel U18 EMi B-divisjoni turniiril, kus ta aasta vanemate hulgas õitsele lõi.

Teise nimena toob Schmitz välja Mark Andreas Jaaksoni, kes eelmise aasta lõpus Tšehhi korvpalliakadeemiaga GBA liitus. „Ta on väga tark, tugev võitleja ja oskab hästi visata.“

Põhirõhk on tänavu siiski U16 meeskonnal, kus talendikaid tegijad rohkem: Johannes Kirsipuu, Illimar Raiend, Kasper Suurorg ja Sverre Aav olid nimed, keda Schmitzi exceli failist leida võis. Kõigis neis näeb ta potentsiaali, kuid vaja on teha kõva tööd.

Millise mulje on jätnud eestlased USA üliõpilasliigas?

Kuivõrd Schmitzi näol on tegemist draft´i analüütikuga, siis NCAA korvpalliga on ta hästi kursis. Ta tunnistab, et Rauno Nurgeri tegemised on jäänud võõraks, ent Maik-Kalev Kotsari ja Taavi Jurkatamme kohta jagub vaid kiidusõnu. Samuti andis ta hinnangu tuleval hooajal USAsse siirduva Matthias Tassi valikule.

Matthias Tass. (Tiina Kõrtsini)

„Nägin just hiljuti Taavi treeningut. San Francisco treenerid on temaga väga rahul. Tal on pikad käed ja liikumine väga hea. Aga ta peab füüsiliselt tugevamaks saama,“ iseloomustas Schmitz debüüthooaega tegevat Jurkatamme.

„Nägin ka Maiki alles hiljuti. Ta on väga hea mängija: tugev, tark ja sealjuures ka päris osav. South Carolina jaoks on ta hindamatu väärtusega. Stabiilsust võiks veidi rohkem olla, aga tulevikus hakkab ta Euroopas väga suurt raha teenima,“ jätkas ta Kotsariga.

Tassi otsuse üle St. Mary'se ülikooliga käed lüüa, oli Schmitzi vastus lühike: „Ideaalne!“ põrutas ta kõhkluseta: „Seal on kogu riigi üks paremaid treeningsüsteeme. Peatreener Randy Bennett on kogu liiga üks kõvemaid mehi.“

Eestlane sarnanevat samas ülikoolis hiilgava 22aastase Jock Landale'iga, kelle tänavuse hooaja keskmine punktisaak on 21,8 mängu kohta. Schmitz tunnetab, et Tass (18) on isegi kõvemal tasemel, kui Landale neli aastat tagasi.

Fenomenaalsest Luka Doncisist?

„Kuigi huvitavad valikuid jagub, siis minu jaoks on ta esimene valik,“ kinnitas Schmitz, et 18aastase Sloveenia imelapse mängijaõigused on NBA draft´is ihaldatuimad. „Uskumatu mängija. Kõige täiuslikum eurooplasest NBA kandidaat, keda eales nähtud.“

Luka Doncic. (AFP)

Ta jätkas: „Tema vaatamine on täielik nauding. Armastan ta mentaliteeti, ta ei karda midagi. Vaatamata 18 eluaastale võiks ta täiesti vabalt NBA meeskonna algviisikusse kuuluda. Pole küsimustki, et Luka Doncic (NBAs) hakkama saaks. Ta tõestas seda suvisel EMil. Arvan, et ta on kogu draft´i kõige turvalisem valik.“

Ühena ülivähestest miinustest näeb Schmitz noormehe juures plahvatuslikkust. Eelkõige võib probleeme tekkida siis, kui Doncici vastu mängivad atleetlikud mängijad, kes katte korral teineteisele appi lähevad. Võib juhtuda, et siis ei suuda sloveen konkurenti üle mängida.

Mida peame teadma Isaiah Brisoce'st?

Pole saladus, et Kalev/Cramo värskeim täiendus Isaiah Briscoe oli keskkoolis USA üks andekamaid mängujuhte. Talendikusest ei tule puudu tänagi, kuid Schmitz toob välja suurima murekohana täpselt sama, mida iga korvpallisõber näeb.

Isaiah Briscoe. (Martin Ahven)

„Ta on väga palliga väga loov, füüsiliselt väga tugev, suudab kaitses mängida, kui ta tahab,“ loetles Schmitz ette plusse, kuniks lisas: „Aga viskamine on alati olnud tema kõige nõrgem külg. Ilmselt sellepärast ta NBAs ei mängigi, et ta pole selle kallal vaeva näinud.“

„Arvan, et talle on veidi alandlik Eestis mängida, arvestades, et ta oli NBA-le lähedal. Aga talle tuleb kasuks selline tee läbi käia. See on küll justkui samm tagasi, kuid kui ta viitsib oma viske kallal vaeva näha, võib ta läbi lüüa nii Euroopas kui ka NBAs.“