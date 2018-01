„Tegelikult olen suure pundi juurde ka hiljem pääsenud, sest olen Saksamaa esiliigas hästi hakkama saanud ja treener (Andrea Trinchieri) võtab mind aeg-ajalt treeningutele,“ sõnab ta. Koostöö paistab sujuvat. „Praegu on lepingu mõttes kõik jõus. Ja on tulevikus ka – olen selles üpris kindel.“

Mullusel Läänemere karikaturniiril astusid kuni 18aastaste noormeeste koondises Eesti publiku ette kas „leegionärid“ või need, kes olid suhu saanud Eesti meistriliiga taseme. Erandeid oli, aga vähe. Seekord näeb Audentese spordihallis oluliselt tavapärasemat pilti, kus platsil müttavad vähemtuntud tegijad. Kaht koosseisu ühendav lüli on Euroliiga klubi Bambergi hingekirja kuuluv Henri Drell.

Aprilli lõpus 18aastaseks saav ääremängija on taas pisut kasvanud ja viimati mõõdeti tema pikkuseks 205 cm. Ilma tossudeta. Korvpalli tendentse arvestades on iga lisanduv sentimeeter hea uudis. Vähemalt seni, kuni pikemaks venimine selgeks õpitud liigutusi sassi ei aja.

„Tunnen, et amplituudid on suuremaks läinud ja raskem on põrgatada,“ selgitab Drell, kellel pole lihtne palli tagamängijate kiirete kämmalde eest varjata. Tõsi, vähemalt ise näeb ta, et on selles elemendis edasi läinud.

Henri Drell (Tiina Kõrtsini)

Kas jõudu on ka juurde tulnud? „Tõstan jõusaalis suuremaid raskusi, aga silmaga pole vist veel näha,“ vastab ta naerdes.

Drelli põhiaur läheb Saksamaa esiliigas mängiva Baunachi Young Pikesi au kaitsmisele. Koos Kerr Kriisaga (jäi kodusest turniirist eemale vigastuse tõttu – A.K.) esindatakse Bambergi noori Saksamaa U19 meistrivõistlustel.

Baunachi eest on Drell seni platsile saanud keskmiselt 15,8 minutiks. Et võistkond vireleb esiliiga tabeli põhjas, ei tundu see number olevat eriline näitaja, aga Eestiga võrreldes on sealsed tiimid komplekteeritud igati korralikult. Bambergiga koostööd tegevas Baunachis annavad siiski tooni kuni 20aastased pallurid, juurde toodud paar ameeriklast on kogenumad.

„Ega minutite teenimine kerge pole. Treeningutel tuleb kõvasti rassida, et ameeriklastest parem olla. 17aastase poisi jaoks on see ikka kõva sõna, sest esiliiga tase on hea. Seal 16-17 minutit mängida on ikka tükk tegemist. Aga minu eesmärgid on kõrgemad,“ lausub ta. Nagu Drell on varemgi öelnud, käib jutt pikemas plaanis ikka ookeani taga asuvast kolmetähelise lühendiga sarjast.

Mänguaja teema lõpetuseks võib tuua võrdluse, et viimaste aastate noortekoondiste tagaliini liider Kristian Kullamäe sai mullu Gothas platsile keskmiselt vaid 7,1 minutiks. Gotha oli muidugi tugevam, sest lõpuks tõusti kõrgliigasse, Baunachil on see sisuliselt võimatu.

Nopib palakesi

Noorte seas on Drelli suurimaks trumbiks läbiminekud, aga Saksamaa esiliigas on seni kõige paremini välja tulnud hoopis kaugviskeid. Kolmeseid on ta tabanud 41,7 protsendiga (24st 10), kusjuures see näitaja on parem ka kahepunktivisetest (34st 12 ehk 35,3 protsenti).

„Seal kuidagi kukub jah. Aga pigem pean olema vend, kes on kaitses kõva ja võimalikult palju jookseb. Tuleb pisikesi palasid noppida. Ma pole selline, kes tuleb palliga üle ja hakkab toimetama. Aga asi on paremaks läinud, sest tegin aasta lõpu poole paar head mängu ja olin päris suures rollis,“ sõnab Tallinnast pärit nooruk.

Ühtlasi on Drell kindel, et Baunachi tabeliseis muutub teisel poolaastal helgemaks. Samal ajal, kui Drell uuenenud noortekoondisega kohanes, sai meeskond 14 kaotuse kõrvale teise võidu.

„Meil oli treenerivahetus (Fabian Villmeteri vahetas välja Mario Dugandzic). Temaga sujus ilmselt natuke paremini. Kui ma tagasi lähen, küll siis tuleb.“

Kolmapäeval kindlalt Rootsi eakaaslasi võitnud U18 koondis kaotas eile Soomele 70:100. Drelli arvele jäi 13 silma, eestlaste resultatiivseim oli 14 punktiga Artur Konotsuk

Henri Drell

Sündinud 25. aprill 2000 Tallinnas

Pikkus 205 cm

2012-2015 BC Kalev/Viasat

2015-2016 Audentese SK