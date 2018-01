Jalgpalli Inglismaa kõrgliiga viimased tulemused sobivad kenasti Ragnar Klavani tööandjale Liverpoolile. Eile mängisid omavahel 2:2 viiki Arsenal ja Chelsea, täna kaotas punkte Tottenham.

Londoni derbis võõrustas Tottenham West Ham Unitedit ning lõpuks lepiti 1:1 viigiga. Pedro Obiangi 70. minuti kauglöök viis Unitedi juhtima, kuid iluväravaga vastas Heung-Min Son.

Siinkohal on hea meenutada Liverpooli viimast matši, kus Klavan matši neljandal üleminutil Burnley võrku 2:1 võiduvärava lõi. Tabamus ja kolm punkti muutusid lähikonkurentide libastumiste toel veelgi väärtuslikumaks: Chelsea on 46 punktiga kolmas, Liverpool 44 punktiga neljas, Tottenham 41 punktiga viies ja Arsenal 39 punktiga kuues. Kõigil tiimidel on peetud 22 matši.

