Odaviske 2005. aasta maailmameister Andrus Värnik avaldas Kroonikale antud värskes intervjuus, et tahaks järgmisena harrastada puurikaklust ehk MMAd.

"See on tõesti alles mõttejärgus, aga tahaksin proovida MMA-d, puurikaklust. See on päris hull ala, jõu- ja vastupidavustreeninguid olen selle nimel juba üksjagu teinud. See ala ei ole muidugi lapsemäng. Ma praegu otsin inimest, kes mind õpetama hakkaks. Nii kaua olen ise enda treener ja laon põhja alla - teen üldfüüsilist ja vastupidavust, seda kõike aja peale ja kvaliteetselt," lausus Värnik.

Refereeritud artikli täistekst Kroonikas.