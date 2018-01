Eesti meeste koondis sõidab homme viimasele MM-valikmängule kui võõrsil kohtutakse Šveitsiga, kellele Tallinnas nelja väravaga alla jäädi.

Kolmapäeval ei saanud Eesti mängu jooksul kordagi ette, mitme väravaga jäädi tagaajaja ossa kohe kohtumise alguses. Eesti võitles, vähendas vahe teisel poolajal korra minimaalsekski, ent kaotas siiski 22:26 (11:14). Alagrupis on nüüd nii Eestil, Bosnia ja Hertsegoviinal kui Šveitsil kaks punkti, ent seda vastavalt kolme, kahe ja ühe mänguga, kirjutab handball.ee

Kaspar Lees ja Kristo Voika on pühapäevaks rivis

Meie rahvusmeeskonna koosseisus toimus üks muudatus, sest Armi Pärt pidi naasma koduklubi Schwerini Mecklenburger Stiere ridadesse, kel sel nädalavahetusel jätkuvad mängud Saksamaa kolmandas liigas. 16 mängule ülesantava palluri hulka tõusis tagasi käevigastusest taastuv mängujuht Kristo Voika.

"Kristo ja ka Kaspar Lees paranevad jõudsalt ja tegid täna juba osaliselt treeningu kaasa ning loodetavasti on pühapäevaks kenasti rivis," kinnitas koondise peatreener Rein Suvi. "Teised on kõik terved ja valmis, oleme koos taustajõudude ja poistega teinud tööd nii platsil kui nii-öelda taktikalaua taga."

Suvi tunnistas, et analüüs sai põhjalik, sest ehkki Šveits millegagi ei üllatanud, on oma mängus palju parandamisruumi. "Vaatasime vastaste liikumisi veel teadlikumalt ja üritame nii kaitses kui rünnakul paremini tegutseda. Dener Jaanimaa personaalne katmine polnud ootamatu, aga peame näiteks valmis olema, et nad kasutavad seda pühapäeval hoopis Mait Patraili vastu," selgitas Suvi.

Suvi lubas teha taktikalise muudatuse

"Samuti tuleb meil paremini valmis olla nende ääremängijate vastu, kes polnud päris klassikalised ääred, vaid liikusid palju keskele. Šveitsi põhioht tuli muidugi kesktsoonist, kus kõik head viskajad ning pingiltki võrdväärne vahetus võtta. Teeme ka ise taktikalise muudatuse, kuid jätame selle hetkel enda teada – eks šveitslasedki loe meie uudiseid," muigas Suvi.

"Üldiselt arvan, et tegu on meile jõukohase vastasega ning muidugi sõidame Šveitsi võidumõtetega – see on spordis elementaarne," sõnas Eesti koondise peatreener. "Matemaatikaga me ei tegele ega mõtle, milliseks alagrupi lõppseis kujuneda võib. Sügisel jätkub juba EM-valiksari, kus pääsesime teise ringi ning omamoodi on pühapäevanegi mäng üks etapp meeskonna ühteliitmiseks ja arenguks."

Eesti koondis võõrsilmänguks Šveitsi vastu:

Väravavahid: Eston Varusk (Põlva Serviti), Rasmus Ots (Viljandi HC)

Vasaksisemised: Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Karl Toom (TV 1893 Neuhausen), Henri Hiiend (Põlva Serviti)

Mängujuhid: Kristo Voika (Serik Belediyespor), Mikk Pinnonen (UMF Afturelding), Robert Lõpp (Viljandi HC)

Paremsisemised: Dener Jaanimaa (MT Melsungen), Andris Celminš (RK Maribor Branik)

Vasakääred: Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Henri Sillaste (Põlva Serviti)

Paremääred: Kristjan Muuga (Põlva Serviti), Jürgen Rooba (Amo HK)

Joonemängijad: Martin Johannson (Bukaresti CSA Steaua), Hendrik Varul (Põlva Serviti)

Personal: Rein Suvi (peatreener), Paavo Nelke (treener), Margus Parts (füsioterapeut), Priit Allikivi (delegatsiooni juht).