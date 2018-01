Täiskasvanud inimesed võivad vahel üsna lapsikult käituda. Olgu selle tõestuseks jalgpallitreenerite Jose Mourinho ja Antonio Conte sõnasõda.

Manchester Unitedi juhendajalt Morinholt uuriti, miks ta viimasel ajal väljaku kõrval emotsioone välja ei näita. „See, et ma ei käitu nagu kloun, ei tähenda, et ma poleks hingega asja juures,“ kõlas vastus. Ajakirjanikud lugesid välja kriitikat Conte, Jürgen Klopi ja Pep Guardiola suunas.

Nüüd küsiti Chelsea tüürimehelt Contelt, mida ta portugallase mõttelennust arvab. Vastus oli üsna kuri: „Võimalik, et ta rääkis hoopis endast. Ta peaks ise ennast minevikus nägema. Mulle tundub, et teda vaevab seniilsusest tingitud dementsus… See, kui sa ei mäleta asju, mida minevikus tegid.“

Antonio Conte (paremal) ja Jose Mourinho. (Carl Recine)

Seni, kuni Mourinho omapoolset vastust ette valmistab, uurime, mida dementsus endast kujutab. Võtame appi Vikipeedia:

„Dementsus on sümptomite kompleks ehk sündroom, mida iseloomustab peamiselt intellektuaalsete võimete taandareng. Lisaks intellektihäiretele on iseloomulik ka mäluhäirete esinemine. Lisaks võivad esineda häired kõigis teistes psüühilistes funktsioonides: tundeelus, tahteelus, tajumises, mõtlemises, instinktides. Dementsuse esinemissagedus on umbes 1% 60 aasta vanustel ja see kahekordistub iga 5 aasta tagant, ulatudes 30–50%-ni 85 aasta vanustel. Dementsuse esimesed tunnused võivad avalduda juba 50. eluaastatel.“