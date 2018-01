Täna toimub Inglismaal järjekorras 230. Merseyside'i derbi, kus Anfieldi staadionil lähevad FA karikasarja raames vastamisi Liverpool ja Everton.

Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool mängis linnarivaali Evertoniga esmakordselt juba 1894. aastal, kui Goodison Parkil saadi 44 000 pealtvaataja ees 0:3 kaotus. Tänaseks on tiimid omavahel vastamisi läinud juba 229 ametlikus matšis ja ajalugu paneb asjad üsna kindlalt paika – kindel favoriit on Liverpool, kes on seni võitnud 91 omavahelist matši, Evertonil on kirjas 66 võitu.

Liverpooli sinisel klubil ehk Evertonil on selja taga üsna nukker seeria, sest koguni viimases 15 matšis pole suurt rivaali suudetud võita. Viimane linnasisene triumf pärineb aastast 2010, kui kodus saadi Tim Cahilli ja Mikel Arteta toel kirja 2:0 võit. Sel sajandil on Evertonil õnestunud linnarivaalis jagu saad avaid neljal korral, kõik korrad kodustaadionil.

Anfieldil võitis Everton viimati 1999. aastal, kui kohtunik näitas kolme punast kaarti ja matši ainsa värava lõi Kevin Campbell. Tänaseks on ajaloolisest võidust möödas juba 6675 päeva.

Linna punast poolt tüüriv Jürgen Klopp sai omal ajal Dortmundi Borussia peatreenerina osa Saksamaa suurimast vastasseisust, kui kohtus korduvalt Schalkega. Nüüd naudib ta Inglismaa derby’de ilu ja valu. „Nädal enne Liverpooliga liitumist nägin Evertoniga tehtud 1:1 viiki. See oli kõige paremas mõttes derby. Kahe meeskonna vahel on palju austust – elame ikkagi samas linnas. Siin on mõlema tiimi toetajatele piisavalt ruumi,“ ütles ta.

Liverpool võõrustab Evertoni täna kell 21.55.