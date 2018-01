Valitsev Inglismaa jalgpallimeister Londoni Chelsea andis teada, et klubi soetas 24aastase Inglismaa koondise poolkaitsja Ross Barkley.

BBC andmetel maksis Londoni meeskond Evertonile 15 miljonit naela, mis tänapäeva jalgpallis liikuvaid summasid arvestades on väga vähe. Näiteks soetas Evertoni linnarivaal Liverpool mõne aja eest Virgil van Dijki 75 miljoni eest.

Ross Barkley sõlmis Chelseaga viie ja poole aasta pikkuse lepingu. Evertoni särgis osales ta 179 mängus ja lõi 27 väravat. Inglismaa koondises on kirjas 22 matši ja 2 tabamust.

.@RBarkley20: ‘To be given a fresh start at a new club like Chelsea, it's unbelievable for me.' #WelcomeBarkley pic.twitter.com/6piWqWkPMS