Inglismaa jalgpalli karikavõistluste kolmandas ringis sai Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kodus 2:1 jagu linnarivaalist Evertonist.

Liverpooli kangelaseks tõusis debüüdi teinud Hollandi keskkaitsja Virgil van Dijk, kes äsja 84 miljoni euro eest Southamptonist soetati. Hollandlase puhul on tegemist läbi aegade kõige hinnalisema kaitsemängijaga.

James Milner viis Liverpooli 35. minutil penaltist juhtima, kuid Gylfi Sigurdsson tõi 67. minutil tabloole viigi. Kuus minutit enne matši lõppu tõusis kodumeeskonna sangariks just van Dijk, kes peaga palli võrku suunas.

Virgil Van Dijk score the go ahead goal in his debut! #LFC #LIVEVE #EFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/f4fZjFV9Ii