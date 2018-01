Kümme aastat tagasi helistasid eesti ajakirjanikud peaaegu igale meie sporditegelasele teadmisega, et tööks vajaliku intervjuu saamine pole mingisugune probleem. Praegu on usutluste tegemine palju keerulisem, paraku muutuvad suhted üha jäisemateks.

Eelmisel kümnendil võis tõrkujad ja solvujad üles lugeda ühe käe näppudel, nüüd on neid pehmelt väljendudes mitukümmend. Pikka aega spordiajakirjaniku leiba maitsnud sulerüütlid tunnistavad, et mõne endise või praeguse tipuga on side katkenud.

Siinkirjutaja askeldab meediamaastikul 28. aastat. Kuus talve tagasi kirjutasin loo, kuidas Erki Noolest sai neljanda taseme kergejõustikutreener. Toona taotleti seda taset alaliidu kaudu, ent Nool pöördus olümpiakomitee poole.

„EOK peab need asjad lõpuks nagunii kinnitama,“ selgitas ta Õhtulehele. „Mõtlesin, et miks minna ringiga, kui saab ka otse. Rääkisin Toomas Tõnisega, täitsin vajalikud paberid ja jäin vastust ootama. Nii lihtne või raske see oli. Kui kellelgi on kade meel, siis palju õnne talle!“